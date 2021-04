Verissimo, Lorella Cuccarini si emoziona: “Mi ha cambiato la vita” – FOTO (Di sabato 24 aprile 2021) Lorella Cuccarini ha rilasciato una lunga intervista a Verissimo con la sua collega di Amici Arisa. Per lei Silvia Toffanin ha preparato un regalo molto bello che la showgirl proprio… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 24 aprile 2021)ha rilasciato una lunga intervista acon la sua collega di Amici Arisa. Per lei Silvia Toffanin ha preparato un regalo molto bello che la showgirl proprio… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

animastonata : RT @ashcoltami: 'Martina è l'unica che può cantare e ballare' Sei sicura Lorella? #verissimo - annatomasi1 : RT @JJM8693: Amo tantissimo Lorella Cuccarini. A parte il tono di voce caldo e femminile, ma i suoi modi, la sua dolcezza... Davvero, a me… - CfanpageL : RT @MauryKostanzo: A Lorella si può dire tutto, ma è l'unica che non rinnega i programmi condotti, inclusi Domenica In e Vita in diretta, s… - swftscrsn : RT @ahoy_mat: Lorella Cuccarini un acquisto pazzesco per #Amici20. Dobbiamo ringraziarla per le nostre ame, le infinite dinamiche create e… - angel69999 : RT @CinguettaTV: Lorella Cuccarini anche in rai non ha mai sparlato di #Mediaset, azienda dove è stata per anni ed è cresciuta con tanti pr… -