Vera Gemma vs Valentina Persia: la litigata fuori onda in Palapa (che non abbiamo visto in diretta) (Di sabato 24 aprile 2021) Nonostante ce l’abbia messa tutta per integrarsi con i naufraghi, Vera Gemma non solo non c’è riuscita, ma è finita nuovamente in nomination. La nuova leader Francesca Lodo si è giustificata dicendo di averla mandata al televoto perché era stata lei il giorno prima a chiedere di tornare in Italia. Giovedì sera dopo una pausa pubblicitaria Ilaby Blasi si è collegata con la Palapa e ha detto: “So che Vera Gemma e Valentina hanno avuto un duro scontro contro la prova, cosa è successo?” Valentina Persia ha spiegato alla conduttrice: “Ieri ha avuto un momento di sconforto e a più riprese diceva ‘vi prego nominatemi e mandatemi vi vi scongiuro’. Andava avanti e indietro a dirlo a tutti. Aveva pure le lacrime sono sincera. Adesso recriminare e accusarla ... Leggi su biccy (Di sabato 24 aprile 2021) Nonostante ce l’abbia messa tutta per integrarsi con i naufraghi,non solo non c’è riuscita, ma è finita nuovamente in nomination. La nuova leader Francesca Lodo si è giustificata dicendo di averla mandata al televoto perché era stata lei il giorno prima a chiedere di tornare in Italia. Giovedì sera dopo una pausa pubblicitaria Ilaby Blasi si è collegata con lae ha detto: “So chehanno avuto un duro scontro contro la prova, cosa è successo?”ha spiegato alla conduttrice: “Ieri ha avuto un momento di sconforto e a più riprese diceva ‘vi prego nominatemi e mandatemi vi vi scongiuro’. Andava avanti e indietro a dirlo a tutti. Aveva pure le lacrime sono sincera. Adesso recriminare e accusarla ...

Advertising

BITCHYFit : Vera Gemma vs Valentina Persia: la litigata fuori onda in Palapa (che non abbiamo visto in diretta) - cmqgloria : @comedicoio__ io controcorrente come una vera gemma qualsiasi non mi faccio intimorire da voi !! - coltabaleno : @bottinochiara_ anche le mie?? però se ci pensi vera gemma (nonostante mi piaccia molto) purtroppo o in questo caso… - Elena22068378 : @Nicoettaconcet1 Cosa vi state inventando... È sempre lei che parla male di loro e po' fala doppia faccia... Ma che… - persiancatstan : RT @sullabasedi: Ricordate di votare Vera Gemma #faribona -