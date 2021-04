Vent’anni, dal Conservatorio di Bergamo, Josef Mossali vince a “Lombardia è musica” (Di sabato 24 aprile 2021) Il pianista ventenne del Conservatorio di Bergamo Josef Mossali ha vinto “Lombardia è musica“, il concorso istituito dal Consiglio regionale per scoprire e valorizzare i giovani talenti sul territorio. Un premio rivolto agli studenti degli otto Conservatori e Istituti di studi musicali parificati della Lombardia. Giovedì, all’Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli, otto pianisti si sono esibiti davanti alla giuria composta dai direttori degli istituti musicali. Mossali, allievo di pianoforte della classe del professor Massimiliano Motterle, si è aggiudicato 5mila euro andando ad affiancare Sofia Manvati, vincitrice della sezione archi dell’Istituto Monteverdi di Cremona. “I pianisti in finale – ha detto il vice presidente ... Leggi su bergamonews (Di sabato 24 aprile 2021) Il pianista ventenne deldiha vinto ““, il concorso istituito dal Consiglio regionale per scoprire e valorizzare i giovani talenti sul territorio. Un premio rivolto agli studenti degli otto Conservatori e Istituti di studili parificati della. Giovedì, all’Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli, otto pianisti si sono esibiti davanti alla giuria composta dai direttori degli istitutili., allievo di pianoforte della classe del professor Massimiliano Motterle, si è aggiudicato 5mila euro andando ad affiancare Sofia Manvati, vincitrice della sezione archi dell’Istituto Monteverdi di Cremona. “I pianisti in finale – ha detto il vice presidente ...

Advertising

Lou87139121 : RT @https_vanessa3: quattro Io c'ho vent'anni Perciò non ti stupire se dal niente faccio drammi Ho paura di lasciare al mondo soltanto dena… - Giulia51428586 : RT @https_vanessa3: quattro Io c'ho vent'anni Perciò non ti stupire se dal niente faccio drammi Ho paura di lasciare al mondo soltanto dena… - Benny77201471 : RT @https_vanessa3: quattro Io c'ho vent'anni Perciò non ti stupire se dal niente faccio drammi Ho paura di lasciare al mondo soltanto dena… - mentallyin2011 : RT @https_vanessa3: quattro Io c'ho vent'anni Perciò non ti stupire se dal niente faccio drammi Ho paura di lasciare al mondo soltanto dena… - kissmxyoxfool : RT @https_vanessa3: quattro Io c'ho vent'anni Perciò non ti stupire se dal niente faccio drammi Ho paura di lasciare al mondo soltanto dena… -

Ultime Notizie dalla rete : Vent’anni dal Vent’anni, dal Conservatorio di Bergamo, Josef Mossali vince a “Lombardia è musica” BergamoNews