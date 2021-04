Veneto | suicidio | a 20 anni si toglie la vita gettandosi da un ponte | aveva pure salutato i genitori

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Veneto suicidio

Quotidiano Sanità

Un altrosul ' ponte della morte ' in. Tragico gesto nella notte nel Vicentino, tra Foza e Enego sull'Altopiano di Asiago , dove una ragazza di 20 anni si è tolta la vita lanciandosi dal ponte ...Un altrosul ' ponte della morte ' in. Tragico gesto nella notte nel Vicentino, tra Foza e Enego sull'Altopiano di Asiago , dove una ragazza di 20 anni si è tolta la vita lanciandosi dal ponte ...Ieri sera la 20enne era stranamente uscita per fare un giro: non facendo rientro i genitori hanno chiamato i carabinieri: si era gettata dal ponte.Dramma a Vicenza dove una ragazza di soli 20 anni ha deciso di farla finita in un modo veramente orribile. Distrutta la sua famiglia.