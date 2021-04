Veneto, condannato in Appello per aver vidimato firme false a favore di Forza Nuova: consigliere regionale di FdI rischia esclusione (Di sabato 24 aprile 2021) Se non avesse avuto quel precedente penale, seppur non definitivo, Daniele Polato, neo consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Veneto avrebbe potuto coltivare qualche ambizione di entrare nella giunta di Luca Zaia. Lo scorso settembre era risultato il primo degli eletti del partito di Giorgia Meloni con 10.783 preferenze e questo lo legittimava ad assumere un ruolo di primo piano nell’amministrazione regionale. Invece aveva dovuto fare i conti con la condanna a un anno di reclusione, coperta dalla sospensione condizionale, che gli era stata inflitta nel dicembre 2019. Adesso, anche in Appello a Venezia, la pena è stata confermata e quindi si pone il problema della permanenza in Consiglio regionale. Si tratta di verificare quale interpretazione vada data, in assenza di una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Se non avesse avuto quel precedente penale, seppur non definitivo, Daniele Polato, neodi Fratelli d’Italia inavrebbe potuto coltivare qualche ambizione di entrare nella giunta di Luca Zaia. Lo scorso settembre era risultato il primo degli eletti del partito di Giorgia Meloni con 10.783 preferenze e questo lo legittimava ad assumere un ruolo di primo piano nell’amministrazione. Invece aveva dovuto fare i conti con la condanna a un anno di reclusione, coperta dalla sospensione condizionale, che gli era stata inflitta nel dicembre 2019. Adesso, anche ina Venezia, la pena è stata confermata e quindi si pone il problema della permanenza in Consiglio. Si tratta di verificare quale interpretazione vada data, in assenza di una ...

kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: Veneto, condannato in Appello per aver vidimato firme false a favore di Forza Nuova: consigliere regionale di FdI risc… - giampifiore : RT @fattoquotidiano: Veneto, condannato in Appello per aver vidimato firme false a favore di Forza Nuova: consigliere regionale di FdI risc… - Felix68852709 : RT @fattoquotidiano: Veneto, condannato in Appello per aver vidimato firme false a favore di Forza Nuova: consigliere regionale di FdI risc… - a70199617 : RT @fattoquotidiano: Veneto, condannato in Appello per aver vidimato firme false a favore di Forza Nuova: consigliere regionale di FdI risc… - Cubano_74 : Veneto, condannato in Appello per aver vidimato firme false a favore di Forza Nuova: consigliere regionale di FdI r… -