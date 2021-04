Vendevano farmaci anticovid, oscurati 92 siti. Speranza: "Diffidare da canali alternativi" (Di sabato 24 aprile 2021) I carabinieri del Nas hanno oscurato 92 siti, collocati su server esteri, che facevano pubblicità e Vendevano anche farmaci anticovid, acquistabili solo in farmacia con la prescrizione medica. Altri due... Leggi su feedpress.me (Di sabato 24 aprile 2021) I carabinieri del Nas hanno oscurato 92, collocati su server esteri, che facevano pubblicità eanche, acquistabili solo ina con la prescrizione medica. Altri due...

