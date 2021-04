Vela, Tokyo 2020: Italia manca qualificazione nel singolo maschile Ilca 7 (Di sabato 24 aprile 2021) Finale amaro per la Vela azzurra a Vilamoura, in Portogallom nell’Olympic Qualification Event nelle discipline singolo maschile Ilca 7 e femminile Ilca 6. Nel finale Alessio Spadoni (CC Aniene) si è reso protagonista di due manche consistenti (11-11), ma non è bastato. L’Italia manca per soli 6 punti la conquista di uno degli ultimi due posti europei ai Giochi di Tokyo 2020, che vanno a Spagna e Olanda. L’Italia è terza tra le 17 nazioni che inseguivano la qualifica, prima delle escluse. Nella classifica generale il tedesco Philipp Buhl, campione del mondo in carica, ha superato di 1 solo punto il brasiliano Robert Scheidt (47 anni, 5 medaglie olimpiche, in vista della sua settima partecipazione ai Giochi) e l’inglese ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Finale amaro per laazzurra a Vilamoura, in Portogallom nell’Olympic Qualification Event nelle discipline7 e femminile6. Nel finale Alessio Spadoni (CC Aniene) si è reso protagonista di due manche consistenti (11-11), ma non è bastato. L’per soli 6 punti la conquista di uno degli ultimi due posti europei ai Giochi di, che vanno a Spagna e Olanda. L’è terza tra le 17 nazioni che inseguivano la qualifica, prima delle escluse. Nella classifica generale il tedesco Philipp Buhl, campione del mondo in carica, ha superato di 1 solo punto il brasiliano Robert Scheidt (47 anni, 5 medaglie olimpiche, in vista della sua settima partecipazione ai Giochi) e l’inglese ...

Advertising

lapiazzaweb : Silvia Zennaro e la passione per la vela: l'intervista alla velista che sogna le #Olimpiadi ??… - AGR_web : Vela, volata finale per un posto a Tokyo nella classe Ilca 7 Penultimo giorno di regate a Vilamoura (POR) per l’Oly… - ilnautilus : VELA OLIMPICA: QUALIFICA EUROPEA SINGOLO MASCHILE ILCA 7 – DAY 5 Il vento forte apre la volata finale per Tokyo a… - ilnautilus : VELA OLIMPICA: CAMPIONATO DEL MONDO WINDSURF RS:X A CADICE – DAY 1 Dal 23 al 27 aprile il Mondiale del windsurf ol… - CatelliRossella : ILCA 7 italiani a Tokyo, tre giorni per provarci - ANSA Vela - -