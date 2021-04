Vaticano utilizza un’opera di street art per il francobollo di Pasqua | poi non risponde all’autrice Che ora chiede 130mila euro di risarcimento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 aprile 2021) “Ero in motorino quando fui attirato da un piccolo murales, ispirato all’Ascensione di Heinrich Hoffmann. Tra lo strombazzare delle auto, mi fermai per fotografarlo”. Così Mauro Olivieri, direttore dell’Ufficio filatelico, raccontava al magazine Il mio Papa la back-story delcelebrativo emesso per la2020. Un esemplare unico nel suo genere, proprio perché raffigurante un murales, o megliodi “poster art” presente sulla balaustra di ponte Vittorio Emanuele a Roma: la rielaborazione di un dipinto di Hoffmann (pittore tedesco di fine ‘800), in cui alla figura di Gesù è sovrapposta l’immagine anatomica di un cuore, con il messaggio “Just use it”. Nell’emissione, alla foto del poster si affiancano le diciture “2020” e “Città del”, lo ...