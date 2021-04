Variante indiana in Svizzera. Il sospetto è che resista ai vaccini. Bassetti: non alimentiamo le paure (Di sabato 24 aprile 2021) Primo caso di Variante indiana del coronavirus scoperto in Svizzera: si tratta di un passeggero in transito in un aeroporto elvetico. Lo riporta l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) su Twitter. La Variante indiana del Sars-Cov-2 è numerata B.1.617. È stata scoperta il 5 ottobre del 2020 nel Maharashtra, stato dell’India Centro-occidentale, conosciuto per la capitale Mumbai. Desta allarme perché non è chiaro se sia resistente o no ai vaccini. In Italia era stata segnalata a marzo a Firenze. Menichetti: non è ancora chiaro se la Variante indiana resiste ai vaccini Francesco Menichetti, primario di Malattie infettive all’ospedale di Pisa, spiega che “ad oggi in letteratura scientifica sono stati segnalati 350 casi nel mondo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 aprile 2021) Primo caso didel coronavirus scoperto in: si tratta di un passeggero in transito in un aeroporto elvetico. Lo riporta l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) su Twitter. Ladel Sars-Cov-2 è numerata B.1.617. È stata scoperta il 5 ottobre del 2020 nel Maharashtra, stato dell’India Centro-occidentale, conosciuto per la capitale Mumbai. Desta allarme perché non è chiaro se sia resistente o no ai. In Italia era stata segnalata a marzo a Firenze. Menichetti: non è ancora chiaro se laresiste aiFrancesco Menichetti, primario di Malattie infettive all’ospedale di Pisa, spiega che “ad oggi in letteratura scientifica sono stati segnalati 350 casi nel mondo ...

