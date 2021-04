Varese: a Malpensa sequestrati 80mila euro a tre passeggeri (Di sabato 24 aprile 2021) Milano, 24 apr. (Adnkronos) - I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli e i militari del Gruppo Malpensa della Guardia di Finanza hanno fermato nello scalo varesino tre passeggeri, sorpresi con denaro contante non dichiarato per un valore complessivo di oltre 190mila euro. Il primo passeggero, di nazionalità libanese, in arrivo da Beirut, ha sostenuto di avere con sé quasi 50mila euro, ma il controllo effettuato sui bagagli ha permesso di rinvenire somme non dichiarate per complessivi oltre 67mila euro. Si è proceduto quindi alla contestazione dell'illecito e al sequestro amministrativo di 28.620 euro. Il secondo passeggero, di nazionalità nigeriana, in partenza per Lagos, fermato per il controllo, ha affermato di avere con sé 5mila euro. Le banche dati hanno però ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Milano, 24 apr. (Adnkronos) - I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli e i militari del Gruppodella Guardia di Finanza hanno fermato nello scalo varesino tre, sorpresi con denaro contante non dichiarato per un valore complessivo di oltre 190mila. Il primo passeggero, di nazionalità libanese, in arrivo da Beirut, ha sostenuto di avere con sé quasi 50mila, ma il controllo effettuato sui bagagli ha permesso di rinvenire somme non dichiarate per complessivi oltre 67mila. Si è proceduto quindi alla contestazione dell'illecito e al sequestro amministrativo di 28.620. Il secondo passeggero, di nazionalità nigeriana, in partenza per Lagos, fermato per il controllo, ha affermato di avere con sé 5mila. Le banche dati hanno però ...

