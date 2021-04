Vaccino Johnson, nel Lazio certificato vaccinale in 72 ore: come richiederlo e come funziona (Di sabato 24 aprile 2021) Sono partite oggi le prime somministrazioni del Vaccino monodose americano Johnson & Johnson nel Lazio, negli hub “La Vela” del Policlinico Tor Vergata e a Valmontone. Dopo uno stop momentaneo negli Stati Uniti a causa di 6 rarissimi casi di trombosi e la valutazione successiva dell’Ema, con il parere positivo perché i “benefici superano i rischi”, in Italia si sta iniziando a vaccinare con Johnson & Johnson, il quarto Vaccino approvato dopo Pfizer, AstraZeneca e Moderna. Leggi anche: Vaccini Lazio, il nuovo calendario: prenotazioni, orari e giorni per Pfizer, AstraZeneca e Moderna Vaccino Johnson & Johnson nel Lazio: come richiedere il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 aprile 2021) Sono partite oggi le prime somministrazioni delmonodose americanonel, negli hub “La Vela” del Policlinico Tor Vergata e a Valmontone. Dopo uno stop momentaneo negli Stati Uniti a causa di 6 rarissimi casi di trombosi e la valutazione successiva dell’Ema, con il parere positivo perché i “benefici superano i rischi”, in Italia si sta iniziando a vaccinare con, il quartoapprovato dopo Pfizer, AstraZeneca e Moderna. Leggi anche: Vaccini, il nuovo calendario: prenotazioni, orari e giorni per Pfizer, AstraZeneca e Modernanelrichiedere il ...

Adnkronos : Vaccino #Johnson&Johnson, negli Usa si riprende la somministrazione. - SkyTG24 : Vaccini anti-Covid: da autorità Usa via libera a ripresa somministrazioni Johnson&Johnson - ilpost : Negli Stati Uniti potrà riprendere la somministrazione del vaccino di Johnson & Johnson - CorriereCitta : Vaccino Johnson, nel Lazio certificato vaccinale in 72 ore: come richiederlo e come funziona - alinatede : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: partiti questa mattina i due nuovi hub vaccinali, Valmontone outlet e La Vela del Policlinico Tor Vergata, c… -