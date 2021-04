Vaccino Day domenica a L'Aquila e Pescara per over 60 senza patologie gravi (Di sabato 24 aprile 2021) L'Aquila - Domani le Asl e Avezzano-Sulmona-L’Aquila e quella di Pescara hanno indetto un Vaccino Day simile a quello già adottato in Calabria e in Sicilia, dove gli over 60 senza gravi patologie mediche possono andare a vaccinarsi con AstraZeneca senza prenotazione. L'open day Vaccino è stato indetto per smaltire le 37mila dosi del Vaccino Astrazeneca non ancora utilizzate, per il rifiuto di molti cittadini a ricevere questo Vaccino. I cittadini dai 60 anni in su, che non soffrono di patologie gravi, possono rivolgersi al Comune di residenza per chiedere di essere inseriti nelle liste. Possono chiamare per la Asl Aquilana il numero ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di sabato 24 aprile 2021) L'- Domani le Asl e Avezzano-Sulmona-L’e quella dihanno indetto unDay simile a quello già adottato in Calabria e in Sicilia, dove gli60mediche possono andare a vaccinarsi con AstraZenecaprenotazione. L'open dayè stato indetto per smaltire le 37mila dosi delAstrazeneca non ancora utilizzate, per il rifiuto di molti cittadini a ricevere questo. I cittadini dai 60 anni in su, che non soffrono di, possono rivolgersi al Comune di residenza per chiedere di essere inseriti nelle liste. Possono chiamare per la Aslna il numero ...

Advertising

myrtamerlino : 600 #NoVax ieri a #Bergamo, città simbolo del #Covid19, per il 'No Paura Day'. Frasi incredibili come 'Nei vaccini… - CDNewsCalabria : Niente “Vax day” come previsto, mancano le dosi di vaccino per Cervicati - nuvolar97330681 : RT @AlexGiudetti: L'ambasciatore della salute Indiana morto dopo il ?????? booomba! #vaccino - onlyforyoureye2 : RT @AlexGiudetti: L'ambasciatore della salute Indiana morto dopo il ?????? booomba! #vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Day "San Giorgio d'oro" per il sindaco Falcomatà una giornata dell'identità e dell'orgoglio reggino Sebastiano Macheda Primario del reparto di Terapia Intensiva ed Anestesia del GOM, è stato tra i primi in città a sottoporsi a vaccino anti Covid in occasione del V - Day il 27 dicembre 2020. Si può ...

Vaccino over 70: apre il portale per prenotare il siero Johnson & Johnson Stiamo già lavorando a una nuova modalità di prenotazione del vaccino, programmabile mensilmente senza click day. Questo di oggi è l'ultimo - assicura il presidente Eugenio Giani - . Con le nuove ...

22:34 Astrazeneca, 25 aprile open day vaccini per over 60 Il Capoluogo Vaccino Toscana, come prenotare…" A partire dalle ore 16 si aprono le agende di prenotazione per chi è nato tra il 1941 e il 1951. Stiamo già lavorando a una nuova modalità di prenotazione del vaccino, programmabile mensilmente senza ...

Lotteria dei vaccini, si cambia: verso la fine dei click day… Secondo quando annunciato dal governatore Giani, la Regione sta preparando una nuova modalità di prenotazione del vaccino. All’apertura del portale, tutti gli utenti potranno prenotare il proprio vacc ...

Sebastiano Macheda Primario del reparto di Terapia Intensiva ed Anestesia del GOM, è stato tra i primi in città a sottoporsi aanti Covid in occasione del V -il 27 dicembre 2020. Si può ...Stiamo già lavorando a una nuova modalità di prenotazione del, programmabile mensilmente senza click. Questo di oggi è l'ultimo - assicura il presidente Eugenio Giani - . Con le nuove ...A partire dalle ore 16 si aprono le agende di prenotazione per chi è nato tra il 1941 e il 1951. Stiamo già lavorando a una nuova modalità di prenotazione del vaccino, programmabile mensilmente senza ...Secondo quando annunciato dal governatore Giani, la Regione sta preparando una nuova modalità di prenotazione del vaccino. All’apertura del portale, tutti gli utenti potranno prenotare il proprio vacc ...