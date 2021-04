Vaccino Day domenica a L'Aquila e Pescara per over 60 senza patologie gravi (Di sabato 24 aprile 2021) L'Aquila - Domani le Asl e Avezzano-Sulmona-L’Aquila e quella di Pescara hanno indetto un Vaccino Day simile a quello già adottato in Calabria e in Sicilia, dove gli over 60 senza gravi patologie mediche possono andare a vaccinarsi con AstraZeneca senza prenotazione. L'open day Vaccino è stato indetto per smaltire le 37mila dosi del Vaccino Astrazeneca non ancora utilizzate, per il rifiuto di molti cittadini a ricevere questo Vaccino. I cittadini dai 60 anni in su, che non soffrono di patologie gravi, possono rivolgersi al Comune di residenza per chiedere di essere inseriti nelle liste. Possono chiamare per la Asl Aquilana il numero ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di sabato 24 aprile 2021) L'- Domani le Asl e Avezzano-Sulmona-L’e quella dihanno indetto unDay simile a quello già adottato in Calabria e in Sicilia, dove gli60mediche possono andare a vaccinarsi con AstraZenecaprenotazione. L'open dayè stato indetto per smaltire le 37mila dosi delAstrazeneca non ancora utilizzate, per il rifiuto di molti cittadini a ricevere questo. I cittadini dai 60 anni in su, che non soffrono di, possono rivolgersi al Comune di residenza per chiedere di essere inseriti nelle liste. Possono chiamare per la Aslna il numero ...

Advertising

myrtamerlino : 600 #NoVax ieri a #Bergamo, città simbolo del #Covid19, per il 'No Paura Day'. Frasi incredibili come 'Nei vaccini… - AMaREOnlus : RT @AssessoreD: #Pescara #Covid19 #Vaccinazione Vaccinazioni da domenica 25 e sino a e fino a venerdì 30 aprile 3.500 dosi di vaccin… - clauk3 : @marcomarsilio Astrazeneca DAY! Il vaccino proletario da 1,78€ dopo tutto quello che si è scritto in merito non va… - statodelsud : Vaccino: Asl Pescara, da oggi al via ‘open day’ AstraZeneca - Pino__Merola : Vaccino: Asl Pescara, da oggi al via ‘open day’ AstraZeneca -