Vaccino Covid: lunedì alle 20 via alle prenotazioni per 60 - 64enni (Di sabato 24 aprile 2021) Da lunedì 26 aprile la campagna di vaccinazione Covid sarà estesa agli ultra 60enni. Dalle ore 20 di lunedì potranno infatti prenotare il Vaccino, attraverso il Cup - online , i nati tra il 1957 e il ...

