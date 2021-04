Vaccino Covid Italia, 82% over 80 ha ricevuto prima dose (Di sabato 24 aprile 2021) Vaccino Coronavirus, in Italia la prima dose è stata somministrata all’82% degli over 80. Al 21 aprile, circa l’82% degli ultra 80enni del nostro Paese ha ricevuto almeno una dose e più della metà ha completato il ciclo vaccinale. E’ quanto emerge dal report completo dell’Istituto Superiore di Sanità sui dati della sorveglianza integrata dei casi di infezione da virus SarS-CoV-2. Nel dettaglio, sono 12 le Regioni e le Province autonome che hanno una copertura superiore all’80% in questa fascia di età. Inoltre, secondo il report sui vaccini anti-Covid del governo aggiornato a questa mattina, sono 5.041.929 le persone che in Italia hanno completato il ciclo vaccinale mentre oltre 17 milioni (17.095.530) sono le dosi ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 aprile 2021)Coronavirus, inlaè stata somministrata all’82% degli80. Al 21 aprile, circa l’82% degli ultra 80enni del nostro Paese haalmeno unae più della metà ha completato il ciclo vaccinale. E’ quanto emerge dal report completo dell’Istituto Superiore di Sanità sui dati della sorveglianza integrata dei casi di infezione da virus SarS-CoV-2. Nel dettaglio, sono 12 le Regioni e le Province autonome che hanno una copertura superiore all’80% in questa fascia di età. Inoltre, secondo il report sui vaccini anti-del gno aggiornato a questa mattina, sono 5.041.929 le persone che inhanno completato il ciclo vaccinale mentre oltre 17 milioni (17.095.530) sono le dosi ...

