Vaccino Covid AstraZeneca, Ema: "Trombosi molto rare, ok seconda dose 4-12 settimane dopo la prima"

Vaccino Covid AstraZeneca, Ema. Secondo l'Ema, Vaxzevria, il Vaccino anti Covid di AstraZeneca, "è efficace nel prevenire ricoveri, ricoveri in unità di terapia intensiva e decessi dovuti al Covid-19. Gli effetti collaterali più comuni sono generalmente lievi o moderati". L'Agenzia ha anche raccomandato di continuare a somministrare una seconda dose del Vaccino tra 4 e 12 settimane dopo aver somministrato la prima, in linea con le informazioni sul prodotto. Nessun rischio aumentato per età o genere: è quanto è emerso dall'aggiornamento effettuato dall'Agenzia europea del Farmaco su Vaxzevria, il Vaccino anti Covid di AstraZeneca.

