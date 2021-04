Vaccini nel Lazio | apre il più grande drive-in della Regione | 3mila dosi al giorno – Video

(Di sabato 24 aprile 2021) Su un’area di 20mila metri quadrati, all’interno di una zona parking di Valmontone Outlet, è operativo da oggi il piùcentro-ine il più ampio mai progettato, fino a ora, in Italia con la capacità di somministrare, a pieno regime, fino aal. Al momento il tettoè di mille al. Nel primo, si sono prenotati 800. Il personale di accettazione, con l’aiuto di un sofisticato software che controllerà l’effettiva prenotazione e la corretta compinemodulistica, smisterà le auto in arrivo e le indirizzerà dal personale volontario verso il “punto di osservazione” dove ...

'Sono partite questa mattina,Lazio, le prime somministrazioni con il monodose di Johnson&Johnson presso i due hub 'La Vela' a Tor Vergata e l'outlet di Valmontone (modalità drive - in). Con ..."La libertà comporta responsabilità", dicevasecolo scorso l'attivista per i diritti umani e ... che si concretizzano nell' equa distribuzione deia livello planetario . La salute è un ...Nel sistema di iscrizione "1'000 persone non residenti nel cantone", ma pochi riescono a ottenere una dose a cui non hanno diritto ...Il testo sottoscritto da Giorgio Brizio, Lella Costa, Domenico De Masi, Sara Diena, Tiziana Donati (Tosca), Carlo Petrini, Domenico Pompili e Gustavo Zagrebelsky ...