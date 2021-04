Vaccini, Figliuolo: “La prossima settimana arriveranno in Italia 5 milioni di dosi”. Un over 80 su due ha ricevuto il richiamo (Di sabato 24 aprile 2021) Foto di Luca Zennaro / Ansa L’annuncio dell’ufficio del Commissario per l’emergenza Coronavirus Francesco Figliuolo sui Vaccini: “arriveranno 5 milioni di dosi” Nuovo annuncio dell’ufficio del per l’emergenza Coronavirus Francesco Figliuolo: “Tra il 27 di aprile e il 5 di maggio arriveranno in Italia 5 milioni di dosi di vaccino“. Al momento sono stati consegnati 19.888.040 dosi di vaccino, con un incremento nell’ultima settimana di 2.736.450. Dal 16 al 22 aprile, riferiscono sempre dall’ufficio di Figliuolo, sono state somministrate oltre 2,5 milioni di dosi con una media nazionale di oltre 335mila dosi con un ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021) Foto di Luca Zennaro / Ansa L’annuncio dell’ufficio del Commissario per l’emergenza Coronavirus Francescosui: “di” Nuovo annuncio dell’ufficio del per l’emergenza Coronavirus Francesco: “Tra il 27 di aprile e il 5 di maggioindidi vaccino“. Al momento sono stati consegnati 19.888.040di vaccino, con un incremento nell’ultimadi 2.736.450. Dal 16 al 22 aprile, riferiscono sempre dall’ufficio di, sono state somministrate oltre 2,5dicon una media nazionale di oltre 335milacon un ...

