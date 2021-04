Vaccini Covid, Figliuolo: 5 mln in arrivo, obiettivo 500mila dosi al giorno entro il 29/4 (Di sabato 24 aprile 2021) L’ufficio del commissario per l'emergenza ha spiegato che le dosi arriveranno tra il 27 aprile e il 5 maggio e che nel periodo 23-29 aprile sono stati indicati alle Regioni nuovi "target crescenti" di iniezioni: se rispettati, si spiega, consentiranno di arrivare all'obiettivo di 500mila somministrazioni al giorno entro la fine del mese. Intanto, inclusi nella campagna vaccinale anche italiani iscritti all'Aire e personale diplomatico e delle organizzazioni internazionali che sono nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di sabato 24 aprile 2021) L’ufficio del commissario per l'emergenza ha spiegato che learriveranno tra il 27 aprile e il 5 maggio e che nel periodo 23-29 aprile sono stati indicati alle Regioni nuovi "target crescenti" di iniezioni: se rispettati, si spiega, consentiranno di arrivare all'disomministrazioni alla fine del mese. Intanto, inclusi nella campagna vaccinale anche italiani iscritti all'Aire e personale diplomatico e delle organizzazioni internazionali che sono nel nostro Paese

