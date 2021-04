Vacanze estate 2021: ecco le isole greche covid free (Di sabato 24 aprile 2021) Le isole covid free continuano a essere al centro del dibattito sulle prossime vacanze estive. Ormai abbiamo capito, come vi abbiamo raccontato qui, che le isolette difficili da raggiungere hanno una difesa naturale, geografica potremmo dire, contro la pandemia. E di fatto sono diverse le isole greche che sono state appena sfiorate da Covid19. Una fortuna che il governo ellenico vuole preservare: per proteggere la popolazione delle isole meno popolose e più difficili da raggiungere ha avviato una campagna di vaccinazione chiamata «Eleftheria», che in greco moderno significa libertà. Leggi su vanityfair (Di sabato 24 aprile 2021) Le isole covid free continuano a essere al centro del dibattito sulle prossime vacanze estive. Ormai abbiamo capito, come vi abbiamo raccontato qui, che le isolette difficili da raggiungere hanno una difesa naturale, geografica potremmo dire, contro la pandemia. E di fatto sono diverse le isole greche che sono state appena sfiorate da Covid19. Una fortuna che il governo ellenico vuole preservare: per proteggere la popolazione delle isole meno popolose e più difficili da raggiungere ha avviato una campagna di vaccinazione chiamata «Eleftheria», che in greco moderno significa libertà.

