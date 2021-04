Usa - Turchia, Biden a Erdogan: 'Riconoscerò il genocidio armeno' (Di sabato 24 aprile 2021) Il presidente americano Joe Biden ha dialogato al telefono con il suo mologo turco Recep Tayyip Erdogan, confermando che riconoscerà il genocidio armeno del 1915 da parte dell'Impero Ottomano. La ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 24 aprile 2021) Il presidente americano Joeha dialogato al telefono con il suo mologo turco Recep Tayyip, confermando che riconoscerà ildel 1915 da parte dell'Impero Ottomano. La ...

