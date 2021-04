Usa | Biden riconosce ufficialmente il genocidio armeno Ankara | non prendiamo lezioni da nessuno

(Di domenica 25 aprile 2021) Il presidente americano Joehariconosciuto il "" del popolo, con una dichiarazione, rilasciata proprio nel 106esimo anniversario dell'inizio dello sterminio del popolonei territori dell'Impero ottomano, nel 1915. Nella Giornata nazionale di commemorazione del, il 24 aprile, il presidente americanoha fatto quello che nessun presidente americano aveva avuto il coraggio di fare, per non far infuriare, storico alleato di Washington e membro della Nato.Ricordando le vittime armene delle deportazioni e uccisioni da parte delle forze ottomane dal 1915-1923 ha usato fin dall'inizio del suo discorso la parola: "Ogni anno, questo giorno, ricordiamo le vite di tutti ...

Il premier, Nikol Pashinyan , ha scritto una lettera al presidentedefinendo questo gesto di" un passo potente sulla via del riconoscimento della verità, della giustizia storica e un ...Il Fmi ha stimato in 22mila miliardi le perdite nella produzione mondiale causate dal coronavirus e ha avvertito che quasi 90 milioni di persone, probabilmente, sprofonderanno sotto la soglia della po ...Il riconoscimento da parte degli Stati Uniti arriva nel 106esimo anniversario dell'inizio del dramma. Dura la reazione di Ankara ...