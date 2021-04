Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone: “Eugenia Rigotti ha la capacità di entrarmi in testa. Il bacio a Vanessa Spoto? Lo ridarei altre volte” (Di sabato 24 aprile 2021) Nel percorso di Massimiliano Mollicone a Uomini e Donne hanno assunto un rilievo importante tre corteggiatrici: Eugenia Rigotti, Vanessa Spoto e Federica Zangla. Intervistato da Uomini e Donne magazine, il tronista ha ammesso di provare interesse per tutte e tre: Davanti a me ho tre ragazze davvero brave, belle e intelligenti e mi interessano molto. Sto cercando anch’io di capire meglio cosa provo nei loro confronti. Non voglio confondere un’attrazione estetica per altro, o un’intesa con un rapporto che magari potrebbe sfociare solo nella direzione di un’amicizia. Per chiarirmi le idee ho iniziato a sbilanciarmi come accaduto con il bacio tra me e Vanessa. Credo che sia questo il modo ... Leggi su isaechia (Di sabato 24 aprile 2021) Nel percorso dihanno assunto un rilievo importante tre corteggiatrici:e Federica Zangla. Intervistato damagazine, il tronista ha ammesso di provare interesse per tutte e tre: Davanti a me ho tre ragazze davvero brave, belle e intelligenti e mi interessano molto. Sto cercando anch’io di capire meglio cosa provo nei loro confronti. Non voglio confondere un’attrazione estetica per altro, o un’intesa con un rapporto che magari potrebbe sfociare solo nella direzione di un’amicizia. Per chiarirmi le idee ho iniziato a sbilanciarmi come accaduto con iltra me e. Credo che sia questo il modo ...

