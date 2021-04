Unomattina estate | indiscrezione sui nuovi conduttori | coppia super

(Di sabato 24 aprile 2021) Tra poco più di un mese inizieràed iniziano a farsi largo le prime voci sui: i dettagli Siamo alla fine di aprile e mancano circa due mesi (l’ultima puntata sarà il 25 giugno) all’edizione estiva di, programma di attualità in onda su Rai 1. Nelle ultime ore iniziano a L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

SignorAldo : RT @Unomattina: Sabato scorso un altro giovane è stato aggredito e picchiato da un gruppo di coetanei. È accaduto ancora a #Colleferro, dov… - Giampanet : RT @Unomattina: Sabato scorso un altro giovane è stato aggredito e picchiato da un gruppo di coetanei. È accaduto ancora a #Colleferro, dov… - Unomattina : Sabato scorso un altro giovane è stato aggredito e picchiato da un gruppo di coetanei. È accaduto ancora a… -

Ultime Notizie dalla rete : Unomattina estate

TPI

... in particolare i più curiosi vogliono sapere chi sostituirà Fritella? L'articolo, chi sostituirà Fritella e Giandotti? Spuntano i nomi proviene da Ultimaparola.com . Condividi: ...Conduttori2021: chi prenderà il posto di Monica Giandotti e Marco Frittella? Mancano circa due mesi alla partenza della nuova edizione di, che andrà in onda su Rai1 dagli ...Tra poco più di un mese inizierà Unomattina estate ed iniziano a farsi largo le prime voci sui nuovi conduttori: i dettagli ...Conduttori Unomattina estate 2021: chi prenderà il posto di Monica Giandotti e Marco Frittella? Mancano circa due mesi alla partenza della nuova edizione di Unomattina estate, che andrà in onda su ...