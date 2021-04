Union Berlin – Werder Bremen: probabili formazioni (Di sabato 24 aprile 2021) Josh Sargent sarà sotto la stretta osservazione di Robin Knoche quando il Werder Bremen si dirigerà nella capitale per affrontare l’Union Berlin questo sabato, 24 aprile 2021. Il calcio d’inizio di Union Berlin – Werder Bremen è alle 15:30. Union Berlin – Werder Bremen: a che punto sono le due squadre? L’unica sconfitta dell’Unione per mano del Werder è arrivata nell’unico incontro precedente all’An der Alten Försterei la scorsa stagione. Hanno vinto ognuna delle altre due partite a Brema, il che significa che la squadra ospite è emersa vittoriosa in ogni occasione. Gli ospiti di questa partita hanno anche segnato due gol in tutti e tre gli ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 aprile 2021) Josh Sargent sarà sotto la stretta osservazione di Robin Knoche quando ilsi dirigerà nella capitale per affrontare l’questo sabato, 24 aprile 2021. Il calcio d’inizio diè alle 15:30.: a che punto sono le due squadre? L’unica sconfitta dell’e per mano delè arrivata nell’unico incontro precedente all’An der Alten Försterei la scorsa stagione. Hanno vinto ognuna delle altre due partite a Brema, il che significa che la squadra ospite è emersa vittoriosa in ogni occasione. Gli ospiti di questa partita hanno anche segnato due gol in tutti e tre gli ...

