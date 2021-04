Undici club (non il Napoli) chiedono a Dal Pino sanzioni contro Juve Inter e Milan (Di sabato 24 aprile 2021) Undici club chiedono a Dal Pino sanzioni nei confronti di Juventus Inter e Milan per la vicenda Superlega, per “analizzare i gravi atti posti in essere dai club e dai loro amministratori e le relative conseguenze”. Lo scrive repubblica.it. Vicenda che, a loro dire, avrebbe giocato un ruolo fondamentale nella posizione contraria ai fondi. Tra questi Undici club non c’è il Napoli di De Laurentiis. Il fronte delle sette sorelle – quello che si era opposto alla chiusura dell’accordo coi fondi – resiste. A votare no sono stati Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta e Verona. Con loro, contro i fondi c’erano Inter e ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 aprile 2021)a Dalnei confronti dintusper la vicenda Superlega, per “analizzare i gravi atti posti in essere daie dai loro amministratori e le relative conseguenze”. Lo scrive repubblica.it. Vicenda che, a loro dire, avrebbe giocato un ruolo fondamentale nella posizione contraria ai fondi. Tra questinon c’è ildi De Laurentiis. Il fronte delle sette sorelle – quello che si era opposto alla chiusura dell’accordo coi fondi – resiste. A votare no sono stati, Lazio, Fiorentina, Atalanta e Verona. Con loro,i fondi c’eranoe ...

