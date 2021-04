Una Vita anticipazioni spagnole: misterioso arrivo ad Acacias, Julio Exposito (Di sabato 24 aprile 2021) Le trame di Acacias 38 sono dense di nuove notizie. Nei lunghi anni che la soap ci ha tenuto compagnia, abbiamo conosciuto un numero infinito di protagonisti. Chi è entrato per un breve periodo, altri invece sono divenuti fondamentali per gli eventi narrati nella soap. Durante la puntata 1175 di Una Vita, faremo la conoscenza di Julio Exposito, interpretato dall’attore Adrian Reyes. Agli abitanti chiederà notizie di José Miguel Dominguez (Manuel Bandera) e Bellita del Campo (Maria Gracia). Come mai quest’uomo dal particolare fascino farà così tante domande? Una Vita puntate spagnole: ad Acacias giunge Julio Exposito Nel quartiere di Acacias giungerà Julio proprio quando José Miguel confesserà a ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 24 aprile 2021) Le trame di38 sono dense di nuove notizie. Nei lunghi anni che la soap ci ha tenuto compagnia, abbiamo conosciuto un numero infinito di protagonisti. Chi è entrato per un breve periodo, altri invece sono divenuti fondamentali per gli eventi narrati nella soap. Durante la puntata 1175 di Una, faremo la conoscenza di, interpretato dall’attore Adrian Reyes. Agli abitanti chiederà notizie di José Miguel Dominguez (Manuel Bandera) e Bellita del Campo (Maria Gracia). Come mai quest’uomo dal particolare fascino farà così tante domande? Unapuntate: adgiungeNel quartiere digiungeràproprio quando José Miguel confesserà a ...

