UNA VITA, anticipazioni puntata di lunedì 26 e martedì 27 aprile 2021 (Di sabato 24 aprile 2021) anticipazioni puntata 1161 di Una VITA di lunedì 26 e martedì 27 aprile 2021: Una Genoveva più che mai infuriata caccia Marcia da casa di Felipe, successivamente le ordina di lasciare l’uomo in pace una volta per tutte. Inoltre, quando a Marcia cade un fazzoletto, Ursula lo raccoglie e lo tiene per sé… Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di sabato 24 aprile 2021 Golden va a casa di José Miguel e gli chiede di partire per Hollywood per girare il suo prossimo film. Bellita a quel punto si arrabbia ma poi si sente male e sviene… Camino si reca da Maite per chiederle delucidazioni riguardo alla sua partenza. Ma tra le due donne scoppia la passione… I domestici non riescono a ... Leggi su tvsoap (Di sabato 24 aprile 2021)1161 di Unadi26 e27: Una Genoveva più che mai infuriata caccia Marcia da casa di Felipe, successivamente le ordina di lasciare l’uomo in pace una volta per tutte. Inoltre, quando a Marcia cade un fazzoletto, Ursula lo raccoglie e lo tiene per sé… Leggi anche: UNAdi sabato 24Golden va a casa di José Miguel e gli chiede di partire per Hollywood per girare il suo prossimo film. Bellita a quel punto si arrabbia ma poi si sente male e sviene… Camino si reca da Maite per chiederle delucidazioni riguardo alla sua partenza. Ma tra le due donne scoppia la passione… I domestici non riescono a ...

