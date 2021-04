Una Vita, anticipazioni oggi 24 aprile: Felipe e Marcia si riavvicinano? (Di sabato 24 aprile 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 24 aprile 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Felipe è uscito dall’ospedale, ma non si è ancora completamente ristabilito. Marcia gli fa visita e gli confessa di provare ancora qualcosa per lui. I due stanno per baciarsi. Chi li interrompe sul più bello? È in corso il processo contro Cesar Andrade, trafficante di ragazze Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 24 aprile 2021)“Una”, puntata del 242021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10?è uscito dall’ospedale, ma non si è ancora completamente ristabilito.gli fa visita e gli confessa di provare ancora qualcosa per lui. I due stanno per baciarsi. Chi li interrompe sul più bello? È in corso il processo contro Cesar Andrade, trafficante di ragazze Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

chetempochefa : Chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c'era quando Cain… - robertosaviano : Umberto Eco diceva che se non leggi vivi una sola vita, la tua; ma se invece leggi, vivi tante vite quante sono que… - marmaz : A Milano succede una cosa strana: togli le auto dalle piazze e le piazze si riempiono di persone. Qui c'era un parc… - remiromi1 : RT @neromalpelo: qui per ricordarvi che Sylvia Rivera e Platinette sono nate a 4 anni di distanza ma mentre l’una ha passato una vita inter… - patriziagatto3 : RT @Gian59342003: @GiancarloDeRisi @fabiotempoMi Avanti, c' è posto!!! Poi chi cazzo se frega se in pensione dopo aver lavorato una vita, l… -