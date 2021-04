"Una madre che non merita di esserlo". La furia di Rita Dalla Chiesa contro la donna che lascia morire di cancro sua figlia (Di sabato 24 aprile 2021) Una storia orribile, straziante. A tratti anche inspiegabile. La storia è quella di Daniela Molinari, una donna che oggi a 47 anni e fu abbandonata Dalla madre quando era in fasce. Ma, soprattutto, oggi è malata di cancro. Potrebbe essere curata, ma per farlo ha bisogno del dna della madre. La quale però rifiuta di aiutare la figlia. Una storia assurda, rilanciata dal Corriere della Sera e a cui anche Libero oggi, sabato 24 aprile, ha dedicato una pagina, in un articolo a firma di Renato Farina. E questa pagina è stata rilanciata su Twitter da Rita Dalla Chiesa, la quale ha aggiunto un durissimo commento su questa vicenda. Un durissimo commento tutto dedicato alla mdre che rifiuta di salvare sua figlia: "Non è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Una storia orribile, straziante. A tratti anche inspiegabile. La storia è quella di Daniela Molinari, unache oggi a 47 anni e fu abbandonataquando era in fasce. Ma, soprattutto, oggi è malata di. Potrebbe essere curata, ma per farlo ha bisogno del dna della. La quale però rifiuta di aiutare la. Una storia assurda, rilanciata dal Corriere della Sera e a cui anche Libero oggi, sabato 24 aprile, ha dedicato una pagina, in un articolo a firma di Renato Farina. E questa pagina è stata rilanciata su Twitter da, la quale ha aggiunto un durissimo commento su questa vicenda. Un durissimo commento tutto dedicato alla mdre che rifiuta di salvare sua: "Non è ...

