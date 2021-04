Una foto di Zac Efron manda in delirio i fan: troppo cambiato? (Di sabato 24 aprile 2021) 45 milioni di follower solo su Instagram sul suo profilo ufficiale. Zan Efron è amatissimo in tutto il mondo e conosciuto davvero ovunque grazie alle serie di successo di cui è stato protagonista negli ultimi anni. Ma da ieri, davvero in tutto il mondo, non si placa la polemica che in qualche modo, e di certo suo malgrado, lo ha visto e lo vede coinvolto. Tutto inizia con la pubblicazione di una foto che mostra Zac Efron nel suo prossimo impegno lavorativo. E’ una foto che mostra soprattutto il volto dell’attore che sembra essere molto diverso da come appare anche sui suoi profili social. Basta infatti andare su Instagram per constatare che l’attore non sembra lo stesso di quella foto, anche nelle sue immagini più recenti. E allora ci si chiede: si tratta solo di una foto venuta male, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 24 aprile 2021) 45 milioni di follower solo su Instagram sul suo profilo ufficiale. Zanè amatissimo in tutto il mondo e conosciuto davvero ovunque grazie alle serie di successo di cui è stato protagonista negli ultimi anni. Ma da ieri, davvero in tutto il mondo, non si placa la polemica che in qualche modo, e di certo suo malgrado, lo ha visto e lo vede coinvolto. Tutto inizia con la pubblicazione di unache mostra Zacnel suo prossimo impegno lavorativo. E’ unache mostra soprattutto il volto dell’attore che sembra essere molto diverso da come appare anche sui suoi profili social. Basta infatti andare su Instagram per constatare che l’attore non sembra lo stesso di quella, anche nelle sue immagini più recenti. E allora ci si chiede: si tratta solo di unavenuta male, ...

