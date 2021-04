Un Dante radioattivo | apocalittico e rock alla Fondazione Alda Fendi conquista la Capitale

(Di sabato 24 aprile 2021) Ei Fu. Siccome immobile. Ma un passo dal mortal respiro qualcosa si muove. A piccoli passi. Arriva e si instune ipercontemporaneo. A immaginarlo così per celebrare il centenario della morte del Sommo Poeta è l’eclettico regista teatrale Raffaele Curi: un Inferno cupo, mostruosamente chernobylizzato. Si snoda un percorso attraverso un Paradiso abbagliante, si affastellano monumentali tableaux psichedelici e apolicattiche visioni in cui si intrecciano musica elettronica e miniature quattrocentesche, temi ecologici e rimandi metaforici al bosco tenebroso dai rami contorti e irti di spine (Uomini fummo e or siam fatti sterpi). La risposta viene trovata nelle foreste pietrificate dei disastri nucleari del Ventesimo secolo. Reinterpretati dalle fotografie di grandi dimensioni e di forte impatto dell’artista ...

... autore del testo critico del nuovo progetto che la Fondazione Alda Fendi Esperimenti ha dedicato almesso in scena da Raffaele Curi. L'Inferno rappresentato dal suo 'private dream',...... nell'installazione - una sorta di incubo dantesco, elettronico e claustrofobico che ... un'intima e celestiale visione (a cui si accede singolarmente) che rende omaggio aattraverso l'...Ei Fu. Siccome immobile. Ma un passo dal mortal respiro qualcosa si muove. A piccoli passi. Arriva e si installa un Dante radioattivo e ipercontemporaneo. A immaginarlo così per celebrare il centenari ...