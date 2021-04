Ultime Notizie Serie A | Kean e Kessie si racconta | parlano gli allenatori

Leggi su calcionews24

(Di sabato 24 aprile 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 13.55 – Conferenza stampa Gasperini – Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna. Le sue parole. Ore 13.45 – Conferenza stampa Mihajlovic – Sinisa Mihajlovic interviene in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Bologna. Le sue parole. Ore 13.30 – Infortunio Nestorovski: problema al ginocchio – Luca Gotti deve fare i conti con l’assenza dell’attaccante macedone Ilija Nestorovski. Come riportato da Sky Sport, problemi al ginocchio per il numero 30 dei friulani che ora dovrà sottoporsi ad una visita specialistica. Ore 12.45 – Juventus, Pirlo in conferenza stampa – Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia ...