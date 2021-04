Ultime Notizie Roma del 24-04-2021 ore 10:10 (Di sabato 24 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio questa mattina in consiglio dei ministri arriva il piano nazionale di ripresa e resilienza recovery Plan dell’Italia un piano draghi in quattro grandi riforme 6 missioni giovani donne Sud essere priorità trasversali Stoppa quota 100 dal 2022 niente rinnovo del super bonus fino al 2023 critiche di Movimento 5 Stelle e Forza Italia la super divisione politica del Piano Sara Palazzo Chigi Standard & Poor’s e mantiene invariato il Rating a bbb Outlook stabile mentre prevede che il PIL del nostro paese crescerà del 4 e sette per cento nel 2021 ad aiutare è il piano vaccinazioni da lunedì l’Italia riapre quasi tutta in giallo Salvo cinque regioni arancioni e la Sardegna rossa in calo l’indice RTLdentro dei casi Ma l’Istituto superiore di ... Leggi su romadailynews (Di sabato 24 aprile 2021)dailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio questa mattina in consiglio dei ministri arriva il piano nazionale di ripresa e resilienza recovery Plan dell’Italia un piano draghi in quattro grandi riforme 6 missioni giovani donne Sud essere priorità trasversali Stoppa quota 100 dal 2022 niente rinnovo del super bonus fino al 2023 critiche di Movimento 5 Stelle e Forza Italia la super divisione politica del Piano Sara Palazzo Chigi Standard & Poor’s e mantiene invariato il Rating a bbb Outlook stabile mentre prevede che il PIL del nostro paese crescerà del 4 e sette per cento nelad aiutare è il piano vaccinazioni da lunedì l’Italia riapre quasi tutta in giallo Salvo cinque regioni arancioni e la Sardegna rossa in calo l’indice RTLdentro dei casi Ma l’Istituto superiore di ...

