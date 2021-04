UFC, Marvin Vettori ufficializza la sfida titolata con Adesanya: “E’ il mio destino” (Di sabato 24 aprile 2021) Marvin Vettori contro Israel Adesanya: si fa, stavolta è anche ufficiale. E ad annunciarlo è lo stesso 27enne di Mezzocorona che sui profili social ha pubblicato una locandina dell’incontro in programma il prossimo 12 giugno ad orario da definire. “E’ il mio destino diventare il primo italiano campione UFC”, ha scritto Vettori che, dopo la vittoria su Holland, ottiene finalmente la chance che aspettava da tempo: la rivincita contro Adesanya ma stavolta in palio c’è anche il titolo dei pesi medi. Un match attesissimo a tre anni di distanza dal primo incontro che incoronò Adesanya con un verdetto non unanime e mai accettato dall’italiano. Ora la resa dei conti: Marvin vuole ancora scrivere la storia. It’s my destiny to be the first Italian UFC ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021)contro Israel: si fa, stavolta è anche ufficiale. E ad annunciarlo è lo stesso 27enne di Mezzocorona che sui profili social ha pubblicato una locandina dell’incontro in programma il prossimo 12 giugno ad orario da definire. “E’ il miodiventare il primo italiano campione UFC”, ha scrittoche, dopo la vittoria su Holland, ottiene finalmente la chance che aspettava da tempo: la rivincita controma stavolta in palio c’è anche il titolo dei pesi medi. Un match attesissimo a tre anni di distanza dal primo incontro che incoronòcon un verdetto non unanime e mai accettato dall’italiano. Ora la resa dei conti:vuole ancora scrivere la storia. It’s my destiny to be the first Italian UFC ...

