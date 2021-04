Uefa, che attacco da Twitter! ecco l’hashtag che sta spopolando (Di sabato 24 aprile 2021) Uefa ancora al centro del ciclone delle polemiche: l’hashtag finisce in tendenza su Twitter e impazza il caos Ancora caos per quanto riguarda la Uefa. Dopo quanto successo nei giorni scorsi tra l’organismo del calcio europeo e i club della Superlega, i tifosi si sono schierati contro Ceferin e contro l’organizzazione stessa. Polemiche soprattutto sui social. Dopo l’hashtag #Ceferinout finito in tendenza ieri, oggi su Twitter impazza quello che recita #Uefamafia. Una presa di posizione chiara da parte di tanti tifosi che non hanno apprezzato il comportamento dell’organizzazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021)ancora al centro del ciclone delle polemiche:finisce in tendenza su Twitter e impazza il caos Ancora caos per quanto riguarda la. Dopo quanto successo nei giorni scorsi tra l’organismo del calcio europeo e i club della Superlega, i tifosi si sono schierati contro Ceferin e contro l’organizzazione stessa. Polemiche soprattutto sui social. Dopo#Ceferinout finito in tendenza ieri, oggi su Twitter impazza quello che recita #mafia. Una presa di posizione chiara da parte di tanti tifosi che non hanno apprezzato il comportamento dell’organizzazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ZZiliani : La mia idea è che conclusa la #Champions 20-21 (mancano i tempi tecnici per interventi sanzionatori che non ne preg… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Siamo sereni sui nostri obiettivi e su quello che poi deciderà la UEFA» #FiorentinaJuve - MarcoBellinazzo : La Uefa che parla di merito sportivo e funzione sociale dello sport mi fa sorridere. Dove era la Uefa quando gli sc… - rizzia0 : Possono minacciare quello che vogliono il tribunale di madrid aveva già detto che la uefa,FIFA e federazioni non possono fare nulla - ninja2475 : RT @ilciccio67: Da oggi, ritwitterò ogni tweet della @UEFA che mi comparirà in TL con gli hasthag #CeferinOut e #CeferinDimission Perchè i… -