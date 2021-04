Udinese | Gotti | obiettivo è archiviare il discorso salvezza

(Di sabato 24 aprile 2021) "ilè l'che ci stiamo prefiggendo di raggiungere da qualche gara a questa parte, in modo da poter poi puntare a chi ci precede in classifica". Lo ha affermato ...

Advertising

zazoomblog : Udinese Gotti: Archiviamo la salvezza col Benevento - #Udinese #Gotti: #Archiviamo #salvezza - TV7Benevento : Calcio. Udinese:' Gotti, bisogna archiviare discorso salvezza. Problemi in attacco, out anche Nestorovski'... - apetrazzuolo : UDINESE - Gotti: 'L'obiettivo è archiviare il discorso salvezza' - susydigennaro : RT @napolimagazine: UDINESE - Gotti: 'Dobbiamo migliorare nella gestione degli episodi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Gotti: 'Dobbiamo migliorare nella gestione degli episodi' -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Gotti

UDINE - L'allenatore dell', Luca, ha parlato della sfida in casa del Benevento che attende i suoi: " La salvezza è l'obiettivo che ci stiamo prefiggendo di raggiungere da qualche gara a questa parte, in modo da ...Lo ha affermato Luca, alle telecamere diTv, alla vigilia della trasferta a Benevento. "La squadra in questi ultimi turni, che purtroppo hanno prodotto pochi punti, non mi è dispiaciuta ...L'allenatore: "Vogliamo la salvezza già contro il Benevento. Da adesso priorità ai risultati gestendo al meglio gli episodi" ..."Archiviare il discorso salvezza è l'obiettivo che ci stiamo prefiggendo di raggiungere da qualche gara a questa parte, in modo da poter poi puntare a chi ci precede in classifica". (ANSA) ...