Ucciso per parcheggio: sostegno famiglia dalla fondazione Polis (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa fondazione Polis è pronta ad intervenire per sostenere i familiari di Maurizio Cerrato, l'uomo di 61 anni Ucciso al culmine di un'aggressione avvenuta a Torre Annunziata (Napoli) da quattro persone che poco prima avevano forato un pneumatico dell'auto della figlia, solo perché aveva parcheggiato la vettura su un posto della pubblica strada occupato da una sedia. Don Tonino Palmese ed Enrico Tedesco, rispettivamente presidente e segretario generale della fondazione Polis della Regione Campania, prendono pubblica posizione. Prima sottolineano la loro gratitudine "agli organi inquirenti per il fermo dei quattro presunti responsabili dell'omicidio", quindi evidenziando che "ora faremo in modo che la famiglia della vittima non sia lasciata sola". "Come sempre –

