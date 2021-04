Ucciso per parcheggio: domani funerali, sarà lutto cittadino (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi svolgeranno domani, domenica 25 aprile, alle ore 15,30, presso la chiesa dello Spirito Santo di corso Vittorio Emanuele III di Torre Annunziata (Napoli), i funerali di Maurizio Cerrato, l’uomo di 61 anni Ucciso durante un’aggressione avvenuta nella serata di lunedì scorso. Ad annunciarlo è il sindaco della città vesuviana, Vincenzo Ascione, che sottolinea come ”interpretando il sentimento dell’intera comunità e in segno di profondo cordoglio per la drammatica e prematura scomparsa del nostro concittadino”, è stato proclamato per domani il lutto cittadino. ”Si invita – l’appello del primo cittadino – l’intera popolazione, i titolari delle attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi svolgeranno, domenica 25 aprile, alle ore 15,30, presso la chiesa dello Spirito Santo di corso Vittorio Emanuele III di Torre Annunziata (Napoli), idi Maurizio Cerrato, l’uomo di 61 annidurante un’aggressione avvenuta nella serata di lunedì scorso. Ad annunciarlo è il sindaco della città vesuviana, Vincenzo Ascione, che sottolinea come ”interpretando il sentimento dell’intera comunità e in segno di profondo cordoglio per la drammatica e prematura scomparsa del nostro con”, è stato proclamato peril. ”Si invita – l’appello del primo– l’intera popolazione, i titolari delle attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le ...

