Tutti contro Ceferin, Twitter si mobilita contro il n.1 della Uefa (Di sabato 24 aprile 2021) I tifosi di Juventus e Real Madrid contro il Presidente della Uefa Aleksander Ceferin. #Ceferinout su Twitter scala le classifiche mondiali Non si placano le polemiche scaturite dalla nascita della Super League. Anche se di fatto il progetto è terminato prima ancora di cominciare, lo scontro tra le due parti va avanti senza esclusioni di colpi, e vede da un lato la Juventus e il Real Madrid, e dall’altro il Presidente della Fifa Aleksander Ceferin. Nella giornata di ieri quest’ultimo ha rincarato la dose, usando toni durissimi contro le squadre rimaste ancora all’interno del progetto Super League, ovvero le italiane Milan e Juventus e le ... Leggi su zon (Di sabato 24 aprile 2021) I tifosi di Juventus e Real Madridil PresidenteAleksander. #out suscala le classifiche mondiali Non si placano le polemiche scaturite dalla nascitaSuper League. Anche se di fatto il progetto è terminato prima ancora di cominciare, lo stra le due parti va avanti senza esclusioni di colpi, e vede da un lato la Juventus e il Real Madrid, e dall’altro il PresidenteFifa Aleksander. Nella giornata di ieri quest’ultimo ha rincarato la dose, usando toni durissimile squadre rimaste ancora all’interno del progetto Super League, ovvero le italiane Milan e Juventus e le ...

Advertising

forumJuventus : Il Giornale: 'Agnelli al tutti contro uno nel silenzio di Inter e Milan, che mandano avanti gli altri. Il president… - RobertoBurioni : Negli Stati Uniti tutti da oggi possono vaccinarsi contro COVID-19. Tra poco avranno vaccini in eccedenza e EU dovr… - borghi_claudio : @NaliOfficial Scusa @NaliOfficial attenzione perché non sempre le cose sono come sembrano. Tutti siamo contro la vi… - dukana2 : RT @matteoc1951: BUONGIORNO a tutti, comunque la pensiate, sembra che la primavera stia prendendo piede,si sta più per strada e non nei luo… - anuskatriches : RT @giuliomeotti: Il mix letale di islamismo, immigrazione incontrollata e integrazione fallita. La poliziotta di Rambouillet uccisa da un… -