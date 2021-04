Tullio Pericoli sulla distanza che c’è fra l’esperienza artistica e la sua comunicabilità

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 24 aprile 2021) Leggendo Arte a parte, l’ultimo libro direcentemente editato da Adelphi, ci è capitato spesso di pensare a un film tedesco degli anni 20. Smilzo com’è, somiglia a un piccolo “baedeker” per pittori, a un manuale d’istruzioni che poggia su ricordi personali: riflessioni sul proprio mestiere, a cui l’anatomia non è estranea. Si disegna (e si scrive) con il proprio corpo. Ecco qua, dunque, una serie di considerazioni capaci di restituire procedimenti, pratiche, usi della pittura e del disegno. Le ha annotate lo stesso, lavorandopropria esperienza di artista, facendo in modo che le parole vaganti nel suo studio restassero impigliatecarta, come un “pulviscolo vagante nell’aria” capace di innescare ricordi, riflessioni, domande. Ma il film? Si intitola Orlac’s Hände. In ...