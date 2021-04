Trasporti per la scuola, tavolo in prefettura: 'Ok al piano vigente' (Di sabato 24 aprile 2021) De Luca: 'Scuole aperte non oltre il 50 per cento. Ristoranti in funzione fino alle 23' 23 aprile 2021 Si è riunito ieri in prefettura a Napoli - per effettuare una valutazione del complesso dei ... Leggi su napolitoday (Di sabato 24 aprile 2021) De Luca: 'Scuole aperte non oltre il 50 per cento. Ristoranti in funzione fino alle 23' 23 aprile 2021 Si è riunito ieri ina Napoli - per effettuare una valutazione del complesso dei ...

Advertising

CarloCalenda : Le amministrazioni locali chiedono aperture. Il Governo riapre le scuole. Le amministrazioni locali protestano per… - RegioneER : #Trasporti. Per la ripartenza della #scuola quasi 600 #bus aggiuntivi in circolazione da lunedì in #EmiliaRomagna.… - CarloCalenda : La verità è che il Comune di Roma non ha fatto assolutamente nulla per affrontare le conseguenze del Covid. Nulla p… - angeleri_mauro : @CarloCvincen @CottarelliCPI La municipalizzata dei trasporti è in attivo, anche con tutti i sabotaggi. Non lo era… - Ansa_Fvg : Scuola:nuova ordinanza Fedriga, servizi aggiuntivi trasporti. Per presenza 70% scuole secondarie di secondo grado e… -