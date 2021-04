Trapani: Polizia arresta un uomo per detenzione di materiale pedopornografico (Di sabato 24 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 24 aprile 2021) su Notizie.it.

zazoomblog : Trapani: Polizia arresta un uomo per detenzione di materiale pedopornografico - #Trapani: #Polizia #arresta - TV7Benevento : Trapani: Polizia arresta un uomo per detenzione di materiale pedopornografico... - MeridioNews : Trapani, 18enne rompe braccialetto elettronico ed evade Rintracciato dalla polizia dopo diversi giorni di ricerche - NewSicilia : La proprietaria dell'abitazione ha minacciato gli agenti con una bottiglia di vetro rotta #Newsicilia - forestale82 : RT @LaurusRobuffo: ?? In carcere a Trapani arrivano 10 agenti inviati a sostituire personale andato in pensione. Per loro e i colleghi, t… -