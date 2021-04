Trapani: Polizia arresta un uomo per detenzione di materiale pedopornografico (Di sabato 24 aprile 2021) Palermo, 24 apr. (Adnkronos) - Con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico la Polizia Postale e delle Comunicazioni di Palermo e della Sezione di Trapani, coordinato dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma ha arrestato un uomo di 63 anni, Z.G., pensionato di Mazara del Vallo. Le attività investigative sono state dirette dalla Procura della Repubblica di Palermo coordinato dal procuratore Aggiunto Laura Vaccaro. L'avvio delle indagini eseguite da personale della Sezione di Trapani e del Compartimento di Palermo "originano da un input del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia sulla rete Internet, su tracce informatiche condivise da agenzie di carattere internazionale". La perquisizione ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Palermo, 24 apr. (Adnkronos) - Con l'accusa didilaPostale e delle Comunicazioni di Palermo e della Sezione di, coordinato dal ServizioPostale e delle Comunicazioni di Roma hato undi 63 anni, Z.G., pensionato di Mazara del Vallo. Le attività investigative sono state dirette dalla Procura della Repubblica di Palermo coordinato dal procuratore Aggiunto Laura Vaccaro. L'avvio delle indagini eseguite da personale della Sezione die del Compartimento di Palermo "originano da un input del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia sulla rete Internet, su tracce informatiche condivise da agenzie di carattere internazionale". La perquisizione ...

