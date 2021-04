Tra Cina e Usa | così l’Ue si muove sull’AI L’analisi di Darnis

Leggi su formiche

(Di sabato 24 aprile 2021) La presentazione del nuovo regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI) da parte dei commissari Thierry Breton e Margrethe Vestager rappresenta un punto di svolta, frutto di un lavoro già iniziato nel 2018. La creazione di un regime giuridico, una vera e propria novità a livello mondiale, obbedisce a due tipi di logiche. La prima è quella di prolunga l’azione di tutela/regolamentazione che caratterizza l’approccio europeo, già in atto con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr). La seconda è di porre l’Unione Europea all’avanguardia dell’uso dell’AI, in modo tale da determinare un vantaggio comparativo, anche da un punto di vista economico, con la scommessa che lo sviluppo di un’AI regolamentata e quindi “etica” si farà a beneficio degli operatori europei in grado di integrare queste norme nelle loro strategie di sviluppo. Propone ...