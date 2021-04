Advertising

AdornatoAntonio : RT @_DAGOSPIA_: TOTTI SHOW DA PIO E AMEDEO: ILARY?SOMIGLIA AL KEN UMANO-LE PIPPE CON LA FENECH E I FILM A LUCI ROSSE - _DAGOSPIA_ : TOTTI SHOW DA PIO E AMEDEO: ILARY?SOMIGLIA AL KEN UMANO-LE PIPPE CON LA FENECH E I FILM A LUCI ROSSE… - DSpettacolo : A Felicissima sera c'è anche Francesco Totti che ride e scherza con Pio e Amedeo. #felicissimasera #PioAmedeo… - infoitcultura : Totti show da Pio e Amedeo: Da Balotelli alla scopa con Gattuso - MusicTvOfficial : Ecco le immagini della seconda puntata di #FelicissimaSera, lo show comico di @piodantini e @amedeogrieco. Tra gli… -

Ultime Notizie dalla rete : totti show

Corriere dello Sport.it

??Un capitone, c'è solo un capitone... Un capitone?? ??#FelicissimaSera #pioeamedeo #francescototti pic.twitter.com/HzxXpCkQxe - Giulia.87 (@Giulia8710) April 23, 2021 Da today.itcapitone Dopo Maria De Filippi, ospite ieri sera della ...METZ (Francia) - Torna in vetta alla Ligue 1 il Psg che, in attesa del big match tra Lione e Lilla, batte 3 - 1 a domicilio il Metz portandosi a +2 dalla formazione di Galiter, a +4 dal Monaco e a +5 ...Colpo in chiave salvezza del Brest che vince, in trasferta, lo scontro diretto con il St.Etienne e si porta momentaneamente a +9 dalla zona retrocessione. Si complica invece la strada per i Verts, sor ...Francesco Totti, ospite di Pio e Amedeo a "Felicissima Sera", intrattiene e diverte il pubblico di Canale 5. Tanti gli aneddoti raccontati dall'ex capitano della Roma, ...