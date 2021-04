Torture e violenze contro anziani e disabili e un’aggressione contro un ex assessore: arrestati due 14enni di Licata (Di sabato 24 aprile 2021) Due 14enni sono stati arrestati a Licata, in provincia di Palermo, per aver aggredito lo scorso 24 marzo l’ex assessore comunale Paolo Licata, colpevole di averli rimproverati mentre stavano danneggiando una porzione della villa comunale Regina Elena. L’ex membro della giunta locale in quell’occasione venne colpito da una pietra alla testa dai due minorenni che, inoltre, gli fratturarono un dito e gli procurarono un trauma cranico. Adesso dovranno rispondere all’accusa di lesioni aggravate. Ma non si tratta, secondo le indagini, dell’unico episodio di violenza compiuto dai due 14enni. I ragazzi sono stati anche membri di una baby gang che si è macchiata di pestaggi, Torture e umiliazioni nei confronti di disabili e anziani, il tutto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Duesono stati, in provincia di Palermo, per aver aggredito lo scorso 24 marzo l’excomunale Paolo, colpevole di averli rimproverati mentre stavano danneggiando una porzione della villa comunale Regina Elena. L’ex membro della giunta locale in quell’occasione venne colpito da una pietra alla testa dai due minorenni che, inoltre, gli fratturarono un dito e gli procurarono un trauma cranico. Adesso dovranno rispondere all’accusa di lesioni aggravate. Ma non si tratta, secondo le indagini, dell’unico episodio di violenza compiuto dai due. I ragazzi sono stati anche membri di una baby gang che si è macchiata di pestaggi,e umiliazioni nei confronti di, il tutto ...

