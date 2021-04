Timent XC Crossriver a Latisana 8 maggio 2021

Leggi su udine20

(Di sabato 24 aprile 2021) Anche in periodo di piena pandemia, la Sagitta Bike resta in piena attività. Messa momentaneamente da parte la classica MTB Marathon Valle Zignago, che tornerà comunque il prossimo anno, la società lancia la prima edizione dellaXC –, gara nazionale in programma il prossimo 8, con l’intento di valorizzare la Città di, sede del sodalizio triveneto, e i meravigliosi tracciati vicini al Fiume Tagliamento. Il percorso d’altronde è accattivante, ma laXC ha anche il compito di riportare la Mtb in una sede,appunto, che è stata una delle località privilegiate per la Mtb nazionale ai suoi albori, sul finire del secolo scorso ospitando tantissimi campioni nelle sue gare, un nome su tutti quello di Daniele Pontoni. Il tracciato disegnato dai ...