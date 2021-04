The Retreat l’horror il trailer e poster (Di sabato 24 aprile 2021) Prima della sua uscita il mese prossimo, un poster e un trailer sono arrivati online per l’imminente horror del regista Pat Mills The Retreat, con Tommie-Amber Piri e Sarah Allen nei panni di Renee e Valerie. Di cosa parla The Retreat? Renee e Valerie, una coppia a un bivio nella loro relazione, lasciano la città per trascorrere la settimana in una baita remota con gli amici. Ma quando arrivano, i loro amici non si trovano da nessuna parte. Mentre inciampano nei loro problemi relazionali, scoprono di essere braccati da un gruppo di estremisti militanti che sono determinati a sterminarli. La sceneggiatrice Alyson Richards “come è nata l’idea”? L’idea per il film è nata quando io e mia moglie abbiamo trascorso la notte in un remoto rifugio in mezzo al nulla. Non abbiamo mai visto i nostri padroni di casa, ma ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 24 aprile 2021) Prima della sua uscita il mese prossimo, une unsono arrivati online per l’imminente horror del regista Pat Mills The, con Tommie-Amber Piri e Sarah Allen nei panni di Renee e Valerie. Di cosa parla The? Renee e Valerie, una coppia a un bivio nella loro relazione, lasciano la città per trascorrere la settimana in una baita remota con gli amici. Ma quando arrivano, i loro amici non si trovano da nessuna parte. Mentre inciampano nei loro problemi relazionali, scoprono di essere braccati da un gruppo di estremisti militanti che sono determinati a sterminarli. La sceneggiatrice Alyson Richards “come è nata l’idea”? L’idea per il film è nata quando io e mia moglie abbiamo trascorso la notte in un remoto rifugio in mezzo al nulla. Non abbiamo mai visto i nostri padroni di casa, ma ...

Ultime Notizie dalla rete : The Retreat Ritiri di scrittura in Irlanda, viaggio per accendere l ispirazione Si chiama Anam Cara Writer's and Artist's Retreat ed un "rifugio" residenziale all - inclusive, che ... Altro spazio di lavoro residenziale per artisti, riconosciuto a livello internazionale, The Tyrone ...

Ritiri di scrittura in Irlanda, viaggio per accendere l'ispirazione Si chiama Anam Cara Writer's and Artist's Retreat ed è un 'rifugio' residenziale all - inclusive, ... Altro spazio di lavoro residenziale per artisti, riconosciuto a livello internazionale, è The Tyrone ...

