The Continental: parte la produzione della serie spin-off di John Wick (Di sabato 24 aprile 2021) Lionsgate Television da il via alla produzione della serie tv spin-off su John Wick, la saga action con protagonista Keanu Reeves. La serie si chiamerà The Continental, ma, nel contempo, la produzione del quarto capitolo di John Wick sembra essere già iniziata. Keanu Reeves non parteciperà allo spin-off di Lionsgate Television, quindi dovremo attendere il nuovo film per vederlo nuovamente in scena. The Continental, ecco la nuova serie tv spin-off tratta dalla saga di John Wick: la storia racconterà le origini dei personaggi della saga La serie avrà ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 24 aprile 2021) Lionsgate Television da il via allatv-off su, la saga action con protagonista Keanu Reeves. Lasi chiamerà The, ma, nel contempo, ladel quarto capitolo disembra essere già iniziata. Keanu Reeves nonciperà allo-off di Lionsgate Television, quindi dovremo attendere il nuovo film per vederlo nuovamente in scena. The, ecco la nuovatv-off tratta dalla saga di: la storia racconterà le origini dei personaggisaga Laavrà ...

Advertising

Keanu_Reeves_IT : The Continental, la serie TV di John Wick sarà incentrata su Winston - SpazioCiclismo : Tour of the Alps 2021, Jefferson Cepeda: “Al Giro cercherò i successi di tappa. La maglia bianca? Ci proverò, ma co… - ciakmag : “The Continental”: la serie spin-off su #JohnWick avrà come protagonista un giovane Winston ?? - SpazioCiclismo : Tour of the Alps 2021, Simon Yates felice del successo: “Non è facile vincere qui. Contento della mia condizione pe… - cyclingoo : ?? Tour of the Alps 2021, Felix Grosschartner: “Già ieri a cena ho detto che volevo la fuga. Ora al Giro per Buchman… -